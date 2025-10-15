Diyarbakır'da sessiz ağaç katliamı!

Diyarbakır'da sessiz ağaç katliamı!
Yayınlanma:
Diyarbakır'da 51 bin metrekarelik alana dikilen 120 ağaç kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nin kente yeşil alan kazandırmak için ektiği 120 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

DİYARBAKIR'DA AĞAÇ KATLİAMI

Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, kente yeşil alan kazandırmak için geçen yıl Talaytepe Mahallesi'ndeki 51 bin metrekare alana sahip boş araziye ağaç dikildi. Ancak 7-10 yaşındaki 120 ağaç kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi ve yerinden söküldü.

fa5db65e-e519-4144-b0f1-39ea9770059f-w.jpeg

Bolvadin'de sessiz ağaç kesimi: Vatandaşlar tepkiliBolvadin'de sessiz ağaç kesimi: Vatandaşlar tepkili

"GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Gülistan Nazlıer, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Kente yeni bir yeşil alan kazandırılması için 2024 yılında bu alana çok sayıda ağaç dikimi yaptık. Yıl boyunca bu ağaçların yeşermesi için sulama ve bakımları rutin bir şekilde yapıldı. Daha yeşil bir kent için çaba harcıyoruz ancak birileri gelip 120 ağacı keserek, yerinden sökerek ağaç katliamı yapmıştır. Bu ağaç katliamını gerçekleştirenlerin cezalandırılması ve teşhir edilmesi için gerekli işlemleri başlatacağız."

0feaef7b-02de-4b33-b26b-78a42ebf9fda-w.jpeg

Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise alana en kısa sürede yeni ağaçların dikileceğini duyurdu.

Kaynak:ANKA

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Erdoğan'dan 'nadir toprak elementleri' açıklaması
Erdoğan'dan 'nadir toprak elementleri' açıklaması
Yeğeninin eşini 15 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O sanığın müebbet hapsi istendi
Yeğeninin eşini 15 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O sanığın müebbet hapsi istendi