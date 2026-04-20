Diyarbakır'da sağanak kabusu! Sokaklar göle döndü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, öğle saatlerinde bastıran yoğun sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışın ardından biriken sular, kısa süre içinde taşkınlara neden olurken bazı bölgelerde yolların göle dönmesiyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarılarının ardından, kentte yoğun sağanak yağış etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak yağmur, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

whatsapp-image-2026-04-20-at-17-26-27.jpeg

TAŞKIN MEYDANA GELDİ!

Yoğun sağanak nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklardaki su birikintileri taşkınlara neden oldu. Bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalanınca oldukça zor anlar yaşadı.

whatsapp-image-2026-04-20-at-17-26-48.jpeg

YETKİLİLERDEN “TEDBİRLİ OLUN” UYARISI!

Yetkililer; ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarını tekrarladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

