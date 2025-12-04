Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında bir işçi duvarın altında kaldı

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında bir işçi duvarın altında kaldı
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 4 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında duvarın altında kalan işçi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 722. Sokak'ta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören 4 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında iş kazası yaşandı.

Yıkım sırasında işçilerden Davut G., çöken duvarın altında kalarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı işçi Davut G., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

