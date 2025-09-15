Diyarbakır’da 16 yaşındaki Betül’den 3 gündür haber alınamıyor
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde 16 yaşındaki Betül K. için ailesinin kayıp ihbarı üzerine güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı. Kayıp Betül'den 3 gündür haber alınamıyor.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, 16 yaşındaki Betül K.’den 13 Eylül’den bu yana haber alınamıyor.
Körhat Mahallesi’ndeki evinden “markete gidiyorum” diyerek ayrılan Betül, eve dönmeyince ailesi durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kayıp ihbarının ardından güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Endişeli aile, kızlarını gören veya yerini bilenlerin polise ya da kendilerine haber vermelerini istedi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)