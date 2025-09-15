Diyarbakır’da 16 yaşındaki Betül’den 3 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’da 16 yaşındaki Betül’den 3 gündür haber alınamıyor
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde 16 yaşındaki Betül K. için ailesinin kayıp ihbarı üzerine güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı. Kayıp Betül'den 3 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, 16 yaşındaki Betül K.’den 13 Eylül’den bu yana haber alınamıyor.

Körhat Mahallesi’ndeki evinden “markete gidiyorum” diyerek ayrılan Betül, eve dönmeyince ailesi durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kayıp ihbarının ardından güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Endişeli aile, kızlarını gören veya yerini bilenlerin polise ya da kendilerine haber vermelerini istedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı