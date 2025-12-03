Dicle Nehri'nde facia! 12 yaşındaki çocuk terliğini almak isterken canından oldu!

Şırnak’ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde, Dicle Nehri’nde kaybolan 12 yaşındaki Ahmet Erçil’in cansız bedenine arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Cizre Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, iki arkadaşıyla birlikte nehir kıyısına giden Ahmet Erçil’in terliği suya düştü. Terliğini almak için eğilen Erçil, bu sırada dengesini kaybederek Dicle Nehri’ne düştü. Küçük çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Akıntıya kapılan Ahmet Erçil’i kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde kapsamlı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin gece boyunca aralıklarla sürdürdüğü çalışmaların ardından, Ahmet Erçil’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Sudan çıkarılan Erçil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.