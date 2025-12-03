Dicle Nehri'nde facia! 12 yaşındaki çocuk terliğini almak isterken canından oldu!

Yayınlanma:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında terliğini almak isterken suya düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil'in cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde, Dicle Nehri’nde kaybolan 12 yaşındaki Ahmet Erçil’in cansız bedenine arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Cizre Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, iki arkadaşıyla birlikte nehir kıyısına giden Ahmet Erçil’in terliği suya düştü. Terliğini almak için eğilen Erçil, bu sırada dengesini kaybederek Dicle Nehri’ne düştü. Küçük çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

dicle.jpg

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Akıntıya kapılan Ahmet Erçil’i kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde kapsamlı arama çalışması başlattı.

Malatya Valiliği 'son tarih' diyerek duyurdu: İmzalamayanın hakkı iptal edilecekMalatya Valiliği 'son tarih' diyerek duyurdu: İmzalamayanın hakkı iptal edilecek

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin gece boyunca aralıklarla sürdürdüğü çalışmaların ardından, Ahmet Erçil’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Sudan çıkarılan Erçil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Türkiye
Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı
Engelleri aşan aşkta 9. yıl: Sevgimizden hiçbir şey eksilmedi
Engelleri aşan aşkta 9. yıl: Sevgimizden hiçbir şey eksilmedi
Trabzon'da AKP'den beklenmedik siyasi jest CHP'li üyeye çiçek verdi
Trabzon'da AKP'den beklenmedik siyasi jest CHP'li üyeye çiçek verdi