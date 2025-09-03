Devrimci Gençlik Dernekleri'nden Saral'a yanıt: "Üstünde tepindiğiniz hukuku bize öğretme ehliyetiniz yok!"

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve 'Başdanışman' Oktay Saral, Beyoğlu'nda düzenlenen bir mitingde gençler tarafından açılan "Bu pisliği devrim temizler" pankartını hedef alan ifadeler kullandı.

Saral, açılan pankartı devlete bir meydan okuma olarak değerlendirip pankartı açanları da 'DHKP-C teröristleriyle aynı zihniyeti taşımakla' itham etti.

OKTAY SARAL GENÇLERİ HEDEF ALDI: DHKP-C ZİHNİYETİ

Saral, sosyal medya hesabından söz konusu pankartı paylaşarak "Bu pankartı açanlar, geçmişte başsavcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C teröristleriyle aynı zihniyeti taşımaktadır. Bu ülkenin yüreğinde hâlâ o karanlık günün acısı tazeyken, böyle bir pankartı gülerek izlemek, terörün gölgesinde siyaset yapmaya kalkmaktır!

Sessizlik, bu tip yapılar için cesarettir. Devlet, susmamalı; hukuk, çekinmemeli; millet, bu pervasızlığa göz yummamalıdır. Bu memlekette terörist övücülüğü de, yargıya tehdit de cezasız kalmamalıdır!" dedi.

Ancak, pankartı açan Devrimci Gençlik Dernekleri'nden Saral'a yanıt gecikmedi.

"O PANKARTI BİZ AÇTIK, AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Oktay Saral'ın Derneğimizi Hedef Göstermesi Hk." başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı.

Saral'a ve hükümete yönelik sert ifadeler içeren açıklamada, "O pankartı biz açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Çünkü çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, ülkemizi satıyorsunuz. Sokakta hakkını arayana saldırıyorsunuz" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: