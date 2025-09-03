Devrimci Gençlik Dernekleri'nden Saral'a yanıt: "Üstünde tepindiğiniz hukuku bize öğretme ehliyetiniz yok!"
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve 'Başdanışman' Oktay Saral, Beyoğlu'nda düzenlenen bir mitingde gençler tarafından açılan "Bu pisliği devrim temizler" pankartını hedef alan ifadeler kullandı.
Saral, açılan pankartı devlete bir meydan okuma olarak değerlendirip pankartı açanları da 'DHKP-C teröristleriyle aynı zihniyeti taşımakla' itham etti.
OKTAY SARAL GENÇLERİ HEDEF ALDI: DHKP-C ZİHNİYETİ
Saral, sosyal medya hesabından söz konusu pankartı paylaşarak "Bu pankartı açanlar, geçmişte başsavcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C teröristleriyle aynı zihniyeti taşımaktadır. Bu ülkenin yüreğinde hâlâ o karanlık günün acısı tazeyken, böyle bir pankartı gülerek izlemek, terörün gölgesinde siyaset yapmaya kalkmaktır!
Sessizlik, bu tip yapılar için cesarettir. Devlet, susmamalı; hukuk, çekinmemeli; millet, bu pervasızlığa göz yummamalıdır. Bu memlekette terörist övücülüğü de, yargıya tehdit de cezasız kalmamalıdır!" dedi.
Ancak, pankartı açan Devrimci Gençlik Dernekleri'nden Saral'a yanıt gecikmedi.
"O PANKARTI BİZ AÇTIK, AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
"Oktay Saral'ın Derneğimizi Hedef Göstermesi Hk." başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı.
Saral'a ve hükümete yönelik sert ifadeler içeren açıklamada, "O pankartı biz açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Çünkü çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, ülkemizi satıyorsunuz. Sokakta hakkını arayana saldırıyorsunuz" denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Sen Saray diye torpil "takdiriyle" iş bulma yerin olmasa "hak ederek" SGK gün sayısı bir elin parmağını geçmeyecek bir zatsın.
Yarattığınız bu kölelik düzenine mahkum etmek istediğiniz gençler artık size boyun eğmiyor.
Geleceği çalınan, yoksulluğa mahkum edilen, her türlü hakkı hukuku yok sayılan gençlere hakaret etmeyi bırak.
Tepeden tırnağa üstünde tepindiğiniz Anayasa'yı, hukuku bize öğretme ehliyetiniz yok.
Eğer kendi koyduğunuz kurallar dahi uygulansaydı burada gençlere parmak sallayamazdın.
O pankartı biz açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Çünkü çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, ülkemizi satıyorsunuz. Sokakta hakkını arayana saldırıyorsunuz.
Uyuşturucu tekelleri ile el ele verip gençleri zehirliyorsunuz. Size yakın çeteleri koruyup kolluyorsunuz. Memleketin dört bir yanını suç şebekelerine peşkeş çekiyorsunuz.
Yetmiyor, en temel demokratik haklara ve özgürlüklere dahi saldırıp bir de üstüne yavuz hırsız misali mağduriyet yalanına sığınıyorsunuz.
Demokratik hakların korunması ve tam anlamıyla kazanılması uğruna mücadele eden devrimci gençliği ise suç ile isnat etmeye kalkışıyorsunuz.
Pislik nedir; milyonlarca emekçinin yoksulluğudur. Bin bir güçlükle okumaya çalışan gençlerin geleceklerinin ellerinden alınmasıdır, hak aramanın suç olmasıdır. Pislik, tepeden tırnağa çürümüş bize köleliği dayatan bu düzeninizin ta kendisidir. Ama devriniz bitti...
Boşuna bir sürü yalanı peş peşe sıralayarak dikkat dağıtmaya çalışmayın.
Bizi hedef gösterip işlediğiniz suçları gizleyemezsiniz.
Gençlik, görülmemiş hesap kalmasın diye ayağa kalkıyor.
Siz gidicisiniz, biz geleceğiz."