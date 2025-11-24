Devlet hastanesinde ihmal iddiası: Acilden eve gönderilen hasta felç kaldı

Ordu Ünye Devlet Hastanesi, acil servisine sağ tarafı tutmaz halde ve bariz inme belirtileriyle başvurduğu ifade edilen bir vatandaşın, MR sonucunun ardından eve gönderildiği ve fel kaldığı öne sürüldü.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi için sıra beklediği belirtilen vatandaşın kızı, Ünye Devlet Hastanesi personelleri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

'MR SONUCUN NORMAL' DENİLEN HASTA FELÇ KALDI

Kocaeli Barış Gazetesi'nde yer alan habere göre; babasının ihmal sonrası 1 aydır felçli olduğunu öne süren vatandaş Şikayet Var adlı sitede olayı şöyle anlattı:

“14 Ekim 2025 tarihinde babam, Ünye Devlet Hastanesi acil servisine sağ tarafı tutmaz ve bariz inme belirtileriyle başvurdu. Acil serviste çekilen MR sonucunun normal olduğu belirtilerek, babama bu ağır tabloya rağmen herhangi bir inme tedavisi uygulanmadan taburcu edildi.

Aynı gün kardeşim, babamı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü ve burada kendisine inme tanısı konularak 3 gün hastanede yatırıldı. Ancak Ünye Devlet Hastanesi acil serviste ilk anda yapılması gereken inme tedavisi uygulanmadığı için, sonrasında babam tekrar pıhtı atarak felç oldu.

Bugün itibarıyla babam yaklaşık bir aydır felçli ve tamamen yatağa bağımlı durumda. Kocaeli Şehir Hastanesi’nde fizik tedavi alabilmesi için sırada bekliyoruz, henüz tedavisine başlanamadı. Bu süreçte ailece çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz."

"ŞİKAYET ETTİK AMA DÖNÜŞ ALAMADIK"