Dengesini kaybedip çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Dengesini kaybedip çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin çatısındaki güneş enerjisini onardığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, evinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini onarmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kuşçular Mahallesi’nde yaşayan R.Ç, sabah saatlerinde evinin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminde arıza olduğunu fark etti. Sistemi tamir etmek için çatıya çıkan R.Ç, çalışma sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan R.Ç’yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ç kurtarılamadı.

R.Ç’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var