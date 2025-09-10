Dengesini kaybedip çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, evinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini onarmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kuşçular Mahallesi’nde yaşayan R.Ç, sabah saatlerinde evinin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminde arıza olduğunu fark etti. Sistemi tamir etmek için çatıya çıkan R.Ç, çalışma sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan R.Ç’yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ç kurtarılamadı.

R.Ç’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.