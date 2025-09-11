DEM ziyaretinden dakikalar önce tabela değişti

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul'daki çalışma ofisine “Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi” tabelası asıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı almış, binayı Özgür Özel'in çalışma ofisi haline getirmişti. Binaya "Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi” tabelası asıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, saat 15.00'te CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İstanbul İl Binası'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı almıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İstanbul İl Başkanlığı ofisinin yeni adresini yönelik olarak, "İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir" demişti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

