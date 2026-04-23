DEM Partili Hatimoğulları'ndan maden işçilerine ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ankara'da haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Kurtuluş Parkı'nda direnişlerini sürdüren işçilerle bir araya gelen Hatimoğulları, emekçilerin yanında olduklarını belirtti.

"MÜCADELENİZİN YANINDAYIZ"

İşçilerin ücretlerini alamadıklarını ve büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Hatimoğulları, eylemlerine güçlü bir destek verdiklerini vurguladı. Emekçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini savunan Hatimoğulları, "Doruk Maden işçilerinin direnişinin ve haklı taleplerinin yanındayız. Bu taleplerin hayata geçmesi ve direnişin zaferle sonuçlanması için sizlerle olan dayanışmamızı ve ortak mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

TBMM'DE GÜNDEME TAŞIMA SÖZÜ

Açıklamalarında işçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Hatimoğulları, söz konusu sorunu yalnızca meydanlarda değil, TBMM çatısı altında da gündeme taşıyacaklarını dile getirdi. Maden işçilerinin sesi olacaklarını belirten Hatimoğulları, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. (AA)