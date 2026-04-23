DEM Partili Hatimoğulları'ndan maden işçilerine ziyaret

Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, haklarını alamadıkları için Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret ederek, mücadelelerine destek verdiklerini ve konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ankara'da haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Kurtuluş Parkı'nda direnişlerini sürdüren işçilerle bir araya gelen Hatimoğulları, emekçilerin yanında olduklarını belirtti.

"MÜCADELENİZİN YANINDAYIZ"

İşçilerin ücretlerini alamadıklarını ve büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Hatimoğulları, eylemlerine güçlü bir destek verdiklerini vurguladı. Emekçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini savunan Hatimoğulları, "Doruk Maden işçilerinin direnişinin ve haklı taleplerinin yanındayız. Bu taleplerin hayata geçmesi ve direnişin zaferle sonuçlanması için sizlerle olan dayanışmamızı ve ortak mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'den maden işçilerine ziyaret: "Yürüttüğünüz mücadele bir kutup yıldızı"Özgür Özel'den maden işçilerine ziyaret: "Yürüttüğünüz mücadele bir kutup yıldızı"

TBMM'DE GÜNDEME TAŞIMA SÖZÜ

Açıklamalarında işçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Hatimoğulları, söz konusu sorunu yalnızca meydanlarda değil, TBMM çatısı altında da gündeme taşıyacaklarını dile getirdi. Maden işçilerinin sesi olacaklarını belirten Hatimoğulları, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Türkiye
52 şehirde yapılan dev anket: Sonuçlar 3 senede tersine döndü
52 şehirde yapılan dev anket: Sonuçlar 3 senede tersine döndü
Instagram çöktü mü? Akış yenilenemedi hatası
Instagram çöktü mü? Akış yenilenemedi hatası