ABD konsolosluğuna molotof atan Ürdünlü yurt dışı yasağı çıkınca sınır edilemedi

İstanbul Valiliği, “Gazze soykırımına karşı vicdani bir tepki göstermek amacıyla ABD konsolosluğu önünde sesini duyurmaya çalışan Esraa ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele” ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, ABD elçiliğine molotof attığı için hapis yattıktan sonra tahliye edilen Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal'ın hakkında yurt dışı yasağı kararı olduğu için sınır dışı edilemediğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, sosyal medyada Esraa Mohammad Awad Aljamal ve ailesine ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan eylem nedeniyle hukuka ve insan haklarına aykırı davranıldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Valilik, söz konusu haber ve paylaşımların “manipülasyon amacı taşıdığını” ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, Türkiye’nin Filistin ve Gazze konusundaki tutumunun açık olduğu vurgulandı. Kamu kurumlarının da bu meseleye aynı hassasiyetle yaklaştığı belirtildi. Ancak yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğinin devletin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

SEKİZ AY HAPİS KALDI

Valiliğin verdiği bilgiye göre Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal, 16 Eylül 2025’te ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik molotoflu saldırının şüphelisi olarak 18 Eylül 2025’te gözaltına alındı. Aljamal, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Nisan 2026’da Aljamal’a “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme” suçundan 4 yıl 2 ay, “mala zarar verme” suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Valilik, mahkemenin hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe ertelediğini, bu kararın ardından Aljamal’ın Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildiğini açıkladı.

SINIR DIŞI EDİLMEK İSTEDİ AMA YURT DIŞI YASAĞINDAN EDİLEMEDİ

Valilik açıklamasına göre Aljamal, tahliyenin ardından sınır dışı işlemleri için 23.45 sıralarında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Burada yapılan kontrollerde, mahkeme tarafından verilmiş yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verildi ve Aljamal polis merkezi tarafından serbest bırakıldı. Valilik, kişi hakkındaki adli sürecin sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında “Gazze soykırımına karşı vicdani bir tepki göstermek amacıyla ABD konsolosluğu önünde sesini duyurmaya çalışan Esraa ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele” şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşım ve haberler, manipülasyon amacı taşımakta olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Toplumumuzun tamamının Filistin - Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir.

Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir.

Ancak terör devleti İsrail’in Filistin - Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu - güvencesi altındadır.

Bahse konu olan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 16.09.2025 tarihinde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayı şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18.09.2025 tarihinde yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme suçundan 4 yıl 2 ay, Mala Zarar Verme Suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe ertelemiş olup, bu karar sonrasında söz konusu şahıs, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nden tahliye edilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL tahliye işleminin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 2019/5 sayılı genelgesinin 8/2. Maddesi gereği sınır dışı iş ve işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından saat 23.45 sıralarında teslim alınmıştır.

Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir."