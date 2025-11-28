DEM Parti'den kayyum tepkisi: Derhal son verilmelidir

DEM Parti'den kayyum tepkisi: Derhal son verilmelidir
Yayınlanma:
DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kayyum uygulamasının sona ermesi gerektiğini belirterek, "Buradan çağrımızı yineliyoruz, kayyum rejimine derhal son verilmelidir" dedi.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, kayyum uygulamalarının demokrasiye ve halkın iradesine yönelik bir müdahale olduğunu savundu.

"KAMU VİCDANINI DERİNDEN YARALAYAN ÇOK SAYIDA UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

Kutevi, demokratikleşmenin önünde çok sayıda yapısal engel bulunduğunu ve kayyum uygulamalarının bu engellerin en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Kayyumların belediyeleri yönetmesinin, halkın iradesine ve demokrasiye müdahale anlamına geldiğini belirten Kutevi, kendi seçim bölgelerini örnek göstererek, "Seçim bölgemiz Batman Belediyesi de 4 Kasım 2024 tarihinden bu yana kayyum tarafından yönetilmektedir. Bu süre zarfında belediyemizde şeffaflıktan uzak, hukuka aykırı, denetimsiz ve kamu vicdanını derinden yaralayan çok sayıda uygulama hayata geçirilmiştir." dedi.

Milletvekili Kutevi, toplumun her kesiminin kayyum uygulamasının sona ermesi gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, "Buradan çağrımızı yineliyoruz, kayyum rejimine derhal son verilmelidir." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

