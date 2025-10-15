DEM Parti'den gazeteci Hüseyin Akyol'a ziyaret

DEM Parti'den gazeteci Hüseyin Akyol'a ziyaret
Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beyin kanaması geçiren gazeteci Hüseyin Aykol'u Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beyin kanaması geçiren gazeteci Hüseyin Aykol'u Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Gazeteci Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi

BAKIRHAN'DAN AÇIKLAMA

Bakırhan, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Aykol'un sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Aykol'un durumuna ilişkin Bakırhan, şu açıklamayı yaptı:

"Özgür basının simge isimlerinden, 30 yılı aşkın süredir kalemiyle hakikatin izini süren, halen Yeni Yaşam gazetesi yazarlarından olan Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi.

Sincan Egitim Araştırma Hastanesi'nde kalan Sevgili Aykol'u ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Hüseyin hocaya doktorlar tarafından iyi bir müdahalede bulunulmasına rağmen ağır bir beyin kanaması geçirdiği için şu anda yoğun bakımda uyutuluyor. Hüseyin hocanın da mücadele ederek bu süreci atlatacağını umuyoruz.

Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gibi gazetelerde yürüttüğü kesintisiz mücadeleyle, her dönem baskıya karşı kalemini bırakmayan Aykol'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Özgür Basın geleneği başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

