Gazeteci Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi

Yeni Yaşam gazetesi yazarı, gazeteci Hüseyin Aykol'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Akyol'un acil operasyona alınarak solunum aygıtına bağlandığı belirtildi.

Aykol, akşam saatlerinde evinde baygın halde bulundu. Akyol, Ankara'daki Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Aykol'un beyin sol lobundaki kanamanın ve kanamayı durdurmak üzere tıbbi müdahalenin sürdüğü belirtildi.

HÜSEYİN AYKOL KİMDİR?

Hüseyin Akyol, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1952 yılında dünyaya geldi.

Akyol, İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra 3 yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 yıl da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

12 Eylül öncesinde Ser Yayınevi'nde çevirmen ve editör olarak çalıştı ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi oldu.

Yaklaşık kırk ülkede yayımlanan Sosyalizm: Teori ve Pratik dergisinin Türkçe edisyonunu çıkaran Akyol, 12 Eylül döneminde yaklaşık on yıl ceza evinde kaldı. Hapisten çıkan Akyol, tekrar gazetecilik ve yayıncılığa döndü.

90'lı yılların başında yayın hayatına başlayan gazete Halk Gerçeği'nin kuruluşunda yer alan Akyol, daha sonra Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam gibi gazetelerde de çalıştı.

Son yirmi yıldır çeşitli aylık dergiler, haftalık ve günlük gazetelerde çalışmalarını sürdüren Akyol'un ok sayıda çeviri ve telif eserleri bulunuyor.