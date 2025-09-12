DEM Parti'den 'anayasa' çağrısı

DEM Parti, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, darbeyi gerçekleştiren ve destekleyenlerin lanetlendiği belirtilerek, darbede zulme uğrayan ve yaşamını yitirenler saygıyla anıldı.

Açıklamada, "45 yıl sonra, darbe yönetiminin hazırladığı anayasadan kurtulma ihtiyacına ve gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

12 Eylül Askeri Darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. Darbenin 45. yılında, darbeyi gerçekleştiren, destekleyen, halklarımıza zulmü ve hukuksuzluğu reva görenleri bir kez daha lanetliyoruz. 12 Eylül zulmüne uğrayan ve yaşamını yitiren insanlarımızı ise saygıyla anıyoruz. 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırma ve demokratik bir ülke yaratma mücadelemiz o günden bugüne kesintisiz olarak sürüyor. Bugün de demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi güncelliğini koruyor. Siyasi yasaklar ve baskılar, grev yasakları, siyasi tutuklamalar, cezaevlerinde yaşanan kötü muameleler, kayyımlar, farklılığı yok sayan tekçi zihniyet icraatları maalesef hala ülke gündeminde yerini alıyor.

Barış ve Demokratik Toplumun, Demokratik Cumhuriyetin inşasını, demokratik hukuk ve siyasetin güçlendirilmesini konuştuğumuz bu süreçte; ülkede yaşayan insanların farklı dil, kültür, kimlik ve inançlara sahip olduğu ve bunun bir zenginlik yarattığı tüm kesimler tarafından artık kabul edilmelidir. Demokrasi ile barışın, toplumsal barış ile demokratik siyasetin birbirinden ayrılmaz olduğu açıktır.

DEM Parti olarak, askeri ve siyasi darbelerin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 45 yıl sonra, darbe yönetiminin hazırladığı anayasadan kurtulma ihtiyacına ve gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyoruz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir ve bu farklılıkları anayasal güvence altına alan demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve ekolojik bir anayasayla 12 Eylül Askeri Darbesinin tüm izlerini silebiliriz.

