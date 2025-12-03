DEM Parti MYK bugün toplanıyor

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında bugün saat 10.30'da Parti Genel Merkezi'nde bir araya geliyor. Toplantının gündemi, hem parti içi süreçleri hem de ülkenin siyasi ve hukuki gündemini kapsayan kritik maddelerden oluşuyor.

ÖCALAN GÖRÜŞMESİ VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

MYK toplantısında ele alınacak başlıca konular arasında, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile dün gerçekleştirdiği görüşme ve bu görüşmenin detayları yer alıyor. Ayrıca, yarın toplanması beklenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da toplantının gündem maddeleri arasında tartışılacak.

Parti, ülkede yaşanan son siyasi gelişmeleri ve yürütülen sürece ilişkin gelişmeleri de değerlendirecek. Öte yandan, 8 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak olan 2026 yılı bütçesi ve Genel Kurul'a gelmesi beklenen 11. Yargı paketi gibi önemli yasama süreçleri de MYK toplantısında ele alınacak diğer konular arasında bulunuyor.