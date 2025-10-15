Dehşet anları kameradaydı! Gazeteci başkanı pompalı ile vuran saldırgan yakalandı

Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca’yı silahla yaralayan kişi yakalandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Hatipoğlu, “Saldırıyı gerçekleştiren fail, emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu yakalanmış olup, ekiplerimizi tebrik ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Valilik, saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı. Koca’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

NELER OLMUŞTU?

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya saldırı, dün Rızaiye Mahallesi’nde, Koca'nın imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde gerçkeleşmişti. Pompalı tüfekle bacağından yaralanan Koca, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

O anlar, gazetenin iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.