Defalarca bıçakladı! Aysel Karakoç cinayetinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
İstanbul'un Beykoz ilçesinde, 38 yaşındaki Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı 35 yaşındaki Fethi Şancı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrasında yakalanan Şancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin işlendiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Beykoz'un Çubuklu mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethi Şancı, eski sevgilisi Aysel Karakoç'un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fethi Şancı, yanında getirdiği bıçakla Aysel Karakoç'u boğaz, göğüs ve kasık bölgesinden olmak üzere beş kez bıçakladı.

istanbul-beykozda-eski-sevgilisini-bi-966657-286733.jpg

istanbul-beykozda-eski-sevgilisini-bi-966659-286733.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Daireden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Aysel Karakoç, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

istanbul-beykozda-eski-sevgilisini-bi-965515-286733.jpg

istanbul-beykozda-eski-sevgilisini-bi-966040-286733.jpg

TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Şancı'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Şancı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Fethi Şancı, çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

istanbul-beykozda-eski-sevgilisini-bi-965522-286733.jpg

istanbul-beykozda-eski-sevgilisini-bi-966051-286733.jpg

CENAZE İŞLEMLERİ

Aysel Karakoç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morgundan kardeşi tarafından teslim alındı. Karakoç'un cenazesinin 17 Ekim Cuma günü öğle namazını müteakip Bahçelievler'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

istanbul-beykozda-eski-sevgilisini-bi-966372-286733.jpg

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırgan Fethi Şancı'nın Aysel Karakoç'u kolundan tutarak yere düşürdüğü ve ardından defalarca bıçakladığı anlar yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

