CZN Burak hakkında karar çıktı: 5 yıla kadar hapsi isteniyordu
CZN Burak ismiyle tanınan Muhammed Burak Özdemir ve babasının, 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Sosyal medyada CZN Burak ismiyle bilinen ve milyonlarca takipçisi bulunan Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir yargılandıkları izinsiz inşaat davası kapsamında hakim karşısına çıktı.

Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir, kentsel sit alanı içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba ve oğulun 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edilmişti.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

Birgün'de yer alan habere göre, dava, bugün İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme, Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in beraatına hükmetti.

Sanıkların , “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçunu işlediklerine dair yasal unsurların bulunmadığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

