Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Gazze zirvesinde yan yana

Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderlerle yaptığı 'Gazze' zirvesine katıldı. Erdoğan ile Trump masanın tam ortasında yan yana oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki soykırım saldırılarıyla ilgili BM Genel Kuruluna katılan Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan ile görüştü.

Erdoğan ile masanın ortasında yan yana oturan Trump, "Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz" dedi.

Trump, "Bu benim en önemli görüşmem. Burada 32 görüşme yaptık. Bu (Müslüman ülkelerle yapılan görüşme) çok önemli çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz. Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz" dedi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

