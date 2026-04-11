Çocukların mezuniyet kıyafetlerine veliden iğrenç yorum! Utanmadı bir de konuyu Türkan Saylan'a bağladı

Eğitimcilere yönelik baskı ve tehdit uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Tekirdağ'da Cumhuriyet İlkokulu'nda görüldü. Okulda bir sınıf öğretmeni mezuniyet töreni için veliler ile bir toplantı yaptı. Toplantıda öğrencilerin mezuniyet töreni esnasında giyecekleri kıyafetleri kararlaştırmak için konuşulduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Cumhuriyet İlkokulu’nda bir sınıf öğretmeni mezuniyet töreni için velilerle toplantı yaptı. Toplantıda öğrencilerin törende giyeceği kıyafetlerin belirlenmesi gündeme geldi.

Toplantı sırasında veli M.Y.’nin, öğretmenlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü. İddiaya göre M.Y. şu ifadeleri kullandı:

“Ben buraya kavga etmeye geldim. Pavyon çocuğu mu bunlar? Ben Manukyan'ın torunu değilim, Nene Hatun'un torunuyum. Ben çocuğuma .... başı açık kıyafet giydirmem. .... Başı açık kıyafetleri çocuklara giydiriyorsunuz bu yüzden tecavüzler artıyor. Buna siz sebep oluyorsunuz. Ben çocuğumu ... yapmam”

ÖĞRETMENLERDEN SUÇ DUYURUSU

Ayrıca M.Y.’nin eğitimcilerin üzerine yürüdüğü de iddia edildi. Olayın ardından öğretmenlerin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

BİR DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ!

Öte yandan M.T. isimli kişi de olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türkan Saylan’ı hedef alan M.T.’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: