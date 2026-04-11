Çocukların mezuniyet kıyafetlerine veliden iğrenç yorum! Utanmadı bir de konuyu Türkan Saylan'a bağladı
Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER
Eğitimcilere yönelik baskı ve tehdit uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Tekirdağ'da Cumhuriyet İlkokulu'nda görüldü. Okulda bir sınıf öğretmeni mezuniyet töreni için veliler ile bir toplantı yaptı. Toplantıda öğrencilerin mezuniyet töreni esnasında giyecekleri kıyafetleri kararlaştırmak için konuşulduğu öğrenildi.
Toplantı sırasında veli M.Y.’nin, öğretmenlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü. İddiaya göre M.Y. şu ifadeleri kullandı:
“Ben buraya kavga etmeye geldim. Pavyon çocuğu mu bunlar? Ben Manukyan'ın torunu değilim, Nene Hatun'un torunuyum. Ben çocuğuma .... başı açık kıyafet giydirmem. .... Başı açık kıyafetleri çocuklara giydiriyorsunuz bu yüzden tecavüzler artıyor. Buna siz sebep oluyorsunuz. Ben çocuğumu ... yapmam”
ÖĞRETMENLERDEN SUÇ DUYURUSU
Ayrıca M.Y.’nin eğitimcilerin üzerine yürüdüğü de iddia edildi. Olayın ardından öğretmenlerin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.
BİR DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ!
Öte yandan M.T. isimli kişi de olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türkan Saylan’ı hedef alan M.T.’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Tekirdağ Cumhuriyet İlkokulu'nda kız çocuğuma mezuniyet töreni'nde giydirilmek istenilen elbise. Okul müdürü ve sınıf öğretmeninin seçtiği bu aşağılık elbise ve giyim tarzını kız çocuğuma dikta ederek mezuniyet töreninde giydireceklermiş. Siz kimin çocuğuna ne yapmak istiyorsunuz farkında değilsiniz, gittim okulu başlarına yıkarcasına kavgamı verdim geldim. Ben Manukyan'ların Türkan Saylan'ların çocuğu değilim, ben Anadolu kadını Nene Hatun'ların çocuğuyum sıkıyorsa buyurun giydirin görelim bakalım dedim. Sözde çağdaşlık adı altında sergileyeceğiniz çıplaklığa göz yumamam ve de müsaade etmem dedim, yıktım sınıf toplantı alanını başlarına. Böyle bir resmi paylaşmaktan bile imtina ediyorum, hiç çocuğuma giydirtir miyim. Gerekli resmi makam ve mevkilere de şikayetimi ettim, milli eğitim bakanlığına varasıya kadar mücadelem sürecek."