Çocuğunun topunu alırken uçurumdan düşen turist öldü

Yayınlanma:
Rize’nin Ardeşen ilçesinde çocuğunun topunu almak isterken uçurumdan dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu turist hayatını kaybetti.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde tatil yapan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38), birlikte oynadığı çocuğunun topunu almak isterken uçurumdan dereye düşerek hayatını kaybetti.

ÇOCUĞUNUN TOPUNU ALMAK İSTERKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Olay, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Çocuğunun topunu almak isteyen M.S.A., dengesini kaybederek alttaki dereye yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen turisti görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

rize-1-001.jpg

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zorlu arazide yapılan arama çalışmaları sonucu M.S.A.’ya ulaşıldı ve yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

rize.jpg

OLAYLA İLGİLİ JANDARMA TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cansız bedeni sedyeyle bölgeden çıkarılarak ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

