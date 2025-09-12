Çocuğunun topunu alırken uçurumdan düşen turist öldü
Yayınlanma:
Rize’nin Ardeşen ilçesinde çocuğunun topunu almak isterken uçurumdan dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu turist hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Rize’nin Ardeşen ilçesinde tatil yapan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38), birlikte oynadığı çocuğunun topunu almak isterken uçurumdan dereye düşerek hayatını kaybetti.
ÇOCUĞUNUN TOPUNU ALMAK İSTERKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ
Olay, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Çocuğunun topunu almak isteyen M.S.A., dengesini kaybederek alttaki dereye yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen turisti görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zorlu arazide yapılan arama çalışmaları sonucu M.S.A.’ya ulaşıldı ve yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ JANDARMA TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cansız bedeni sedyeyle bölgeden çıkarılarak ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...