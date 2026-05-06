Cinayet hükümlüsü 21 yıl sonra yakalandı: Kaçtığı süre boyunca işlemediği suç kalmamış

İzmir'in Beydağ ilçesinde, 2005 yılında tartıştığı Şükrü Dikil’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Ercan Özkoç (45), 21 yıl sonra yakalandı.

16 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİSTEN 21 YIL BOYUNCA KAÇTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ercan Özkoç'u yakaladı.

KAÇTIĞI SÜRE BOYUNCA İŞLEMEDİĞİ SUÇ KALMAMIŞ

Ercan Özkoç'un yapılan sorgusunda "orman kanununa muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret" ve "hırsızlık" suç kayıtlarının da olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkoç, cezaevine teslim edildi.

Özkoç'un, ilçeye bağlı Çomaklar Mahallesi’nde 2005 yılında Şükrü Dikil’i aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Hükümlü Özkoç'un, kaçak olarak geçirdiği yıllar içinde çok sayıda suç işlemesi ve bu suçlardan hakkında kayıtlar açılmasına rağmen, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezasından 21 yıl boyunca kaçmış olması soru işaretlerine neden oldu. (DHA)