CHP’li Meclis Üyesi Metin Erdoğan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan Belediye Meclis Üyesi Metin Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Erdoğan'ın vefat nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Yerel siyasette aktif görevine devam eden Erdoğan için, meclis üyesi olarak görev yaptığı Seyhan Belediyesi önünde resmi bir veda programı planlandı.

CENAZE ULUKIŞLA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Metin Erdoğan için ilk tören, bugün saat 11.00’de Seyhan Belediyesi önünde düzenlenecek. Törenin tamamlanmasının ardından Erdoğan’ın cenazesi defin işlemleri için yola çıkarılacak. Cenaze, Ulukışla’nın Çanakçı Köyü’ne götürülecek ve burada toprağa verilecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARALAR'DAN TAZİYE MESAJI

Erdoğan'ın vefat haberinin duyulmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kamuoyuna bir taziye mesajı paylaştı. Karalar, mesajında ölüm nedenini de doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Seyhan Belediye Meclis Üyemiz Metin Erdoğan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

