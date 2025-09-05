CHP'li Çiftçi: Köseler’in tahliyesi yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmıyor

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda gözaltına alındıktan sonra 3 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davanın 3'ncü duruşmasında karar çıktı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte 12 tutuklu, dün (4 Eylül) 3'ncü duruşmada tahliye edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Köseler ile tutuklu bulunan 12 kişinin tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YAŞANAN HAK İHLALLERİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR"

Çiftçi, şunları söyledi:

"Aylardır hukuksuz biçimde cezaevinde tutulan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in tahliyesi, yaşatılan hak ihlallerini ortadan kaldırmamakta; tam tersine, yargının siyasete müdahale biçimlerinin ne kadar ağır olduğunu gözler önüne sermektedir.

Tutuklama, Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin açık hükümlerine göre istisnai bir tedbirdir. Buna rağmen, seçilmiş belediye başkanlarımız hakkında iddianame dahi hazırlanmadan aylarca süren tutukluluklar, 'ceza infazı' gibi uygulanmakta ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmektedir.

Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarımızın cezaevinde tutulması ve görevlerinden uzaklaştırılması, yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda seçme ve seçilme hakkının gasbıdır. Bir kez daha vurguluyoruz: Asıl olan tutuksuz yargılamadır. İddianameler makul sürede hazırlanmalıdır. Yargı, siyaseti dizayn etme aracı olmaktan çıkarılmalıdır."