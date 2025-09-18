CHP'li belediye özgürlük için 'ilk adımı' attı: Başkan açıkladı

Yayınlanma:
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında atölye çalışması düzenleyen CHP'li belediye özgürlük için 'ilk adımı' attı. Bisiklet sürmeyi bilmeyen vatandaşlara eğitmenler eğitim verirken Başkan açıkladı: "Bisiklet, sağlıklı, çevreci ve özgür bir yaşam anlamına da geliyor."

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi “Bisiklete İlk Adım” atölyesi düzenledi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’ndaki etkinlikte, Velesbid Derneği ve Bisikletli Ulaşım Platformu üyeleri bisiklet sürmeyi bilmeyen ya da bisiklet sürmeye merakı olan vatandaşlarla bir araya geldi.

chpli-belediye-ozgurluk-icin-ilk-adimi-atti-baskan-acikladi-5.jpg

CHP'Lİ BELEDİYE ÖZGÜRLÜK İÇİN 'İLK ADIMI' ATTI

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası’nı çeşitli etkinlikler ile kutluyor. Bu yıl “Herkes İçin Hareketlilik” teması ile gerçekleşen hafta kapsamında “Bisiklete İlk Adım” atölyesi düzenlendi.

chpli-belediye-ozgurluk-icin-ilk-adimi-atti-baskan-acikladi-4.jpg

Günün farklı saatlerinde iki ayrı oturumda gerçekleşen atölyelerde katılımcılar, uzman eğitmenlerin desteğiyle bisiklete binmenin temel tekniklerini öğrenirken aynı zamanda güvenli sürüş konusunda da pratik bilgiler edindi.

chpli-belediye-ozgurluk-icin-ilk-adimi-atti-baskan-acikladi-3.jpg

BAŞKAN AÇIKLADI

Atölyeyi ziyaret eden Ataç da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edileceğini belirterek şunları söyledi:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası’nı etkinliklerle kutluyoruz. ‘Bisiklete İlk Adım’ atölyemizle, daha önce bisiklet sürmeye merakı olan hemşehrilerimize destek olmayı amaçladık. Bisiklet, sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda sağlıklı, çevreci ve özgür bir yaşam anlamına da geliyor.”

chpli-belediye-ozgurluk-icin-ilk-adimi-atti-baskan-acikladi.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

