CHP'den Silivri çağrısı: "Orada olacağız!"

İBB davası kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.

20'ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019-2025 yılları arası olduğu ve haklarında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

CHP YARIN SİLİVRİ'DE OLACAK

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, yarın Silivri'de tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılanacağı casusluk davasının duruşması için Silivri'de olacaklarını şu sözlerle duyurdu:

"Adalet, bir gün herkese lazım olacak bir nefes gibidir. Yarın Silivri’de yalnızca bir duruşma görülmeyecek; hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin yanında duranlar da orada olacak.

11 Mayıs Pazartesi (YARIN) Silivri’deyiz.

Saat: 10.00"