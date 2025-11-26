CHP'den istifa edip AKP'ye geçmişti: Çerçioğlu ile Bakanlık arasında protokol imzalandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentteki hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği protokolüne imza attı. Protokolün maliyetinin 217 milyon TL olduğu açıklandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ali Egemen İşcan ile birlikte protokolü imzaladığını duyurdu.

Çerçioğlu, projenin kapsamını açıklarken şunları kaydetti:

“Proje kapsamında sokak hayvanları için geniş, güvenli ve doğal koşullarda hazırlanmış bir doğal yaşam alanı oluşturulacak. Sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirecek, kentimizdeki tüm canlılar için daha güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz.”

AKP'li Çerçioğlu'ndan eski yol arkadaşlarına: Ay sizin paranız mı yok?

SİYASİ GEÇMİŞ VE HEDİYE

Öte yandan, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun bu protokolü, kendisinin 14 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması ve "AKP’nin kalesi" olarak nitelendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olmasını sağlamasının ardından imzalaması dikkat çekti.

Ziyaret sırasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu tarafından Çerçioğlu’na, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yalnızca Kuşadası’nda yetişen endemik Aydın Gaşağı (Tüllüşah) bitkisinin tablosu hediye edildi.