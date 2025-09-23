CHP'de takvim netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlık görevine seçildi. Delegelerin imzasıyla toplanan kurultay, parti yönetimine yönelik "mutlak butlan" ve "kayyum" riski tartışmalarını sonlandırmayı amaçlıyordu. Parti yetkilileri, bu kurultayla birlikte 24 Ekim'de görülecek davanın konusuz kaldığını ve parti içi tartışmaların sona erdiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları, kurultayın herhangi bir mahkeme kararından etkilenmeyeceğini ifade ederek, "Mutlak butlan ve kayyum riski ortadan kalktı. Temiz bir kurultay oldu. Delegelerimiz bir kere daha yönetime destek iradesini gösterdi ve tartışmaları bitirdi. Bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partililerin iradesini kimse tartışamaz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL İL KONGRESİ VE DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

Partinin bir diğer önemli gündem maddesi olan İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ise 24 Eylül'de gerçekleştirilecek. İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının ardından alınan bu karar çerçevesinde, kongrenin açılışını yapmak üzere Merkez Yürütme Kurulu'ndan bir ismin görevlendirilmesi bekleniyor. Parti tüzüğüne göre, Genel Merkez'den bir ismin kongreyi açmasında sakınca görülmesi durumunda, bu görevi il kongresinin en yaşlı üyesi üstlenecek. Genel Başkan Özel'in, Çarşamba günü Eyüpsultan'da düzenlenecek Filistin'e destek mitingine katılacağı için İstanbul'daki kongreye katılması öngörülmüyor.

ÖZEL'İN PROGRAMI

Genel Başkan Özgür Özel'in önümüzdeki dönemdeki programı da netleşti. Özel, 25 Eylül Perşembe günü, 2020 Elazığ depreminde hasar gördükten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı için Elazığ'a gidecek.

DİSİPLİN KURULU VE İMAMOĞLU DAVASI

Partinin yeni Yüksek Disiplin Kurulu 26 Eylül Cuma günü toplanacak. Kurulun gündeminde, Merkez Yürütme Kurulu'nun kesin ihraç istemiyle sevk ettiği eski Genel Sekreter Gürsel Tekin ve eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın dosyaları bulunuyor. Tekin ve Yarkadaş'ın bu toplantıda sözlü veya yazılı savunma yapma hakları bulunuyor.

Aynı gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın duruşması Silivri'de görülecek. Genel Başkan Özel, duruşmaya katılarak İmamoğlu'na destek verecek ve ardından kendisini ziyaret edecek.

MİTİNGLER VE PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI

Parti Meclisi toplantısının 27 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Bu toplantıda yeni Merkez Yürütme Kurulu için görevlendirmeler yapılacak. Mevcut Merkez Yürütme Kurulu'nda büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Toplantının ardından Genel Başkan Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisi için Afyonkarahisar'a gidecek. Zafer Meydanı'nda saat 16.00'da başlayacak mitingin ardından Uşak'ta, Belediye tarafından yaptırılan Ferdi Zeyrek Amfi Salonu'nun açılışına katılacak. Özel, 28 Eylül Pazar günü ise Muğla Akbelen'de zeytinlikler için düzenlenecek "Toprağımızı Vermiyoruz" mitinginde yer alacak.

YURT DIŞI TEMASLARI

Ekim ayında Genel Başkan Özel'in yoğun bir yurt dışı programı bulunuyor. 9-11 Ekim tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek Filistin gündemli Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak olan Özel, 16-18 Ekim'de ise Avrupa Sosyalist Partisi Lideri Stefan Löfven'in davetiyle Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki kurultayda yer alacak.

OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 39. Olağan Kurultay takvimi de işlemeye devam ediyor. İlçe kongrelerinin 5 Ekim'e kadar tamamlanmasının ardından il kongreleri başlayacak. Bu kapsamda Ankara İl Kongresi'nin 18 Ekim Cumartesi günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılması kararlaştırıldı. Partinin 39. Olağan Kurultayı'nın ise Kasım ayının ikinci haftasında yapılması planlanıyor.

Üç gün sürmesi planlanan olağan kurultayın ilk gününde parti programı oylanacak, ikinci gün genel başkanlık seçimi, üçüncü gün ise Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu seçimleri yapılacak. Parti kaynaklarına göre, bu kurultayda Parti Meclisi'nin yaklaşık yüzde 50'sinin değişmesi bekleniyor. Ayrıca, kurultay sonrası oluşturulacak Merkez Yürütme Kurulu'nda "gölge kabine" sisteminin kaldırılarak üye sayısının 14-15'e düşürülmesi de değerlendirilen seçenekler arasında.