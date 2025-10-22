CHP kurultay davasında salon değişti!

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, 24 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacak duruşmanın salonu değişti.

ÖNCEKİ CELSELERDE SALONUN YETERSİZ KALDIĞI BELİRTİLDİ!

Mahkeme, önceki celselerde avukat ve basın yoğunluğu nedeniyle mevcut salonun yetersiz kaldığını belirterek Ankara Adalet Komisyonu’na daha geniş salon tahsisi için yazı gönderdi.

SALON DEĞİŞTİ!

Bunun üzerine komisyon, duruşmanın Dışkapı Ek Hizmet Binası’nda bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Z-10 numaralı salonunda yapılmasını kararlaştırdı. Bu salonunun önceki salona göre biraz daha geniş olduğu öğrenildi.

Davanın bir önceki celsesi 15 Eylül 2025 tarihinde görülmüş ve mahkeme dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine ertelemişti. Bu süreçte yönetimin tedbiren görevden alınması talebi de reddedilmişti. Aynı gün Dışkapı Adliyesi önündeki yoğun güvenlik önlemleri ve kalabalık nedeniyle avukatlar ile gazetecilerin salona girişinde aksaklıklar yaşandığı basına yansımıştı.