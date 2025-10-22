CHP kurultay davasında salon değişti!

CHP kurultay davasında salon değişti!
Yayınlanma:
42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Ekim Cuma günü görülen celsesi, avukatların “büyük salon” talebi ve önceki duruşmalardaki yoğunluk gerekçesiyle Ankara Adalet Komisyonu kararıyla Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Z-10 salonuna taşındı. Bir önceki duruşma 15 Eylül 2025 tarihinde yapılmış ve karar çıkmamıştı.

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, 24 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacak duruşmanın salonu değişti.

Aşiret dizisinde 'mutlak butlan' sahnesi! Kulisler de "Halkı böyle mi alıştırıyorlar?" sorusu yankılandıAşiret dizisinde 'mutlak butlan' sahnesi! Kulisler de "Halkı böyle mi alıştırıyorlar?" sorusu yankılandı

ÖNCEKİ CELSELERDE SALONUN YETERSİZ KALDIĞI BELİRTİLDİ!

Mahkeme, önceki celselerde avukat ve basın yoğunluğu nedeniyle mevcut salonun yetersiz kaldığını belirterek Ankara Adalet Komisyonu’na daha geniş salon tahsisi için yazı gönderdi.

kurultay.jpeg

SALON DEĞİŞTİ!

Bunun üzerine komisyon, duruşmanın Dışkapı Ek Hizmet Binası’nda bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Z-10 numaralı salonunda yapılmasını kararlaştırdı. Bu salonunun önceki salona göre biraz daha geniş olduğu öğrenildi.

CHP Kurultayı ve il kongresi kararı: Mutlak butlan koşulları ispatlanamadıCHP Kurultayı ve il kongresi kararı: Mutlak butlan koşulları ispatlanamadı

Davanın bir önceki celsesi 15 Eylül 2025 tarihinde görülmüş ve mahkeme dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine ertelemişti. Bu süreçte yönetimin tedbiren görevden alınması talebi de reddedilmişti. Aynı gün Dışkapı Adliyesi önündeki yoğun güvenlik önlemleri ve kalabalık nedeniyle avukatlar ile gazetecilerin salona girişinde aksaklıklar yaşandığı basına yansımıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Türkiye
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?
Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!
Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!