CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı

Yayınlanma:
İstanbul'da CHP için yeni bir dönem resmen başladı. İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya ' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı afiş asıldı. Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendi.

Alınan bu stratejik karar uyarınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın idari merkezi ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya taşındı. Değişikliğin kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından dün gece saatlerinde Bahçelievler'deki yeni merkeze, üzerinde "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazan bir bez afiş asılarak fiili taşınma süreci başlatıldı.

Sabah saatlerinde ise bu geçici afişin yerini, tabelayı tamamen kaplayan daha kalıcı ve net bir pankartın aldığı gözlemlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

