CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendi.

Alınan bu stratejik karar uyarınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın idari merkezi ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya taşındı. Değişikliğin kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından dün gece saatlerinde Bahçelievler'deki yeni merkeze, üzerinde "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazan bir bez afiş asılarak fiili taşınma süreci başlatıldı.

Sabah saatlerinde ise bu geçici afişin yerini, tabelayı tamamen kaplayan daha kalıcı ve net bir pankartın aldığı gözlemlendi.