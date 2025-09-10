'Cezve' isimli kediyi öldüren cani hakkında dava açıldı

Olay, 1 Ağustos 2025’te Başak Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Boyacı olarak çalışan Alan, site sakini Serpil Daşçı Pilavcı’ya ait kediyi ağır şekilde darbederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde kediyi “can düşmanı gibi gördüğünü” söyleyerek ne yaptığının farkında olmadığını iddia etti.

Savcılık, güvenlik kamerası görüntüleri, şüpheli beyanı ve toplanan deliller doğrultusunda Alan hakkında “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan dava açtı. İddianamede, şüphelinin sabıkalı olduğu belirtilerek cezanın mükerrirlere özgü infaz edilmesi ve bazı haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

Tutukluluk hali devam eden Alan, 6 Ekim’de Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

"İNDİRİM DAHİ ALMADAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Cezve’nin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı’nın avukatı Hafize Hilal Koçak ise sanığın en ağır cezayı almasını beklediklerini belirterek, “Bu davada sanığın en üst hadden, tek bir gün dahi indirim almadan cezalandırılmasını istiyoruz. Ancak mevcut cezalar caydırıcı değil. Bu nedenle Cezve’nin emsal olmasını ve hayvana yönelik şiddet cezalarının artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

