'Cezve' isimli kediyi öldüren cani hakkında dava açıldı

'Cezve' isimli kediyi öldüren cani hakkında dava açıldı
Yayınlanma:
İstanbul Başakşehir’de tadilat için gittiği sitede “Cezve” isimli evcil kediyi işkence ederek öldüren boyacı Burak Alan hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

Olay, 1 Ağustos 2025’te Başak Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Boyacı olarak çalışan Alan, site sakini Serpil Daşçı Pilavcı’ya ait kediyi ağır şekilde darbederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde kediyi “can düşmanı gibi gördüğünü” söyleyerek ne yaptığının farkında olmadığını iddia etti.

Savcılık, güvenlik kamerası görüntüleri, şüpheli beyanı ve toplanan deliller doğrultusunda Alan hakkında “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan dava açtı. İddianamede, şüphelinin sabıkalı olduğu belirtilerek cezanın mükerrirlere özgü infaz edilmesi ve bazı haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

Tutukluluk hali devam eden Alan, 6 Ekim’de Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

"İNDİRİM DAHİ ALMADAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Cezve’nin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı’nın avukatı Hafize Hilal Koçak ise sanığın en ağır cezayı almasını beklediklerini belirterek, “Bu davada sanığın en üst hadden, tek bir gün dahi indirim almadan cezalandırılmasını istiyoruz. Ancak mevcut cezalar caydırıcı değil. Bu nedenle Cezve’nin emsal olmasını ve hayvana yönelik şiddet cezalarının artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kediyi apartmanda vahşice öldürdü! Sahibi gözyaşları içinde anlattı: Bunu bir insan yapamazKediyi apartmanda vahşice öldürdü! Sahibi gözyaşları içinde anlattı: Bunu bir insan yapamaz

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Otomobilin çarptığı yaya savruldu!
Otomobilin çarptığı yaya savruldu!
Kediyi tekmeleyen cani yakalandı
Kediyi tekmeleyen cani yakalandı
16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı
16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı