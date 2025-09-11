Cevdet Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emlak vergisine yöneli k çalışmaların devam ettiğini yeni düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emlak vergisine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

TRT Haber yayınında emlak vergisine yönelik yeni düzenleme çalışmalarına yönelik açıklama yapan Yılmaz, konuda parti yetkililerinin ve ilgili bakanlıkların ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şöyle, bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız.

Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz, ortak bir çalışma sürdürüyorlar.

Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir diye inanıyorum.

Buradaki ana prensibimiz de şu: Tabii ki 4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal.

Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli ama bir taraftan da vatandaşımıza haksız, çok yüksek birtakım artışlarla vatandaşımıza bir maliyet çıkarılması da yanlış. İşte bu dengeyi bu düzenlemeyle sağlamayı öngörüyoruz.

Daha hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

