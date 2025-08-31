Çerçioğlu konseri doldurmak için personele 'zorunlu katılım' getirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun geçen hafta yapılan belediye konserinde boş koltukların dikkat çekmesinin ardından bu kez farklı bir “önlem” aldığı ileri sürüldü. Konser öncesi belediye çalışanlarına gönderilen mesajlarda, etkinliğe katılımın zorunlu olduğu ve katılan-katılmayanların listelerinin çıkarılacağı belirtildi.

“GELMEZSEK MAAŞ KESİNTİSİ YAPILACAĞI SÖYLENDİ”

İlçe belediyelerinden de otobüslerle personel taşındığı öne sürülürken, bir belediye çalışanı T24’e yaptığı açıklamada, “Hepimize mesaj gönderildi. Önceki etkinliğe katılım düşük olunca bu kez zorunlu tutmak istediler. Düğünü veya özel işi olanlara bile performans düşüklüğü nedeniyle maaş kesintisi yapılabileceği söylendi” dedi.

ALAN TAM DOLMADI

Hakan Altun konseri 21.45’te sahne alırken, meydanın tamamen dolmadığı görüldü. Alanın yaklaşık yarısının boş kaldığı konserde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldı.

İddialara göre yalnızca merkez personeli değil, ilçelerde görev yapan çalışanların da konsere getirilmesi için otobüsler ayarlandı. Personel arasında oluşturulan mesajlaşma gruplarında bu talimatların paylaşıldığı öne sürüldü.

AKP'ye geçmesinin hemen ardından belediyenin yaptığı konser de yine boş kalmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, katılımın Fenerbahçe-Benfica maçı nedeniyle düşük olduğunu söylemişti.