Cemil Tugay'dan AKP'ye geçecek iddialarına yanıt: Tükürüğe boğarlar
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara’daki bakanlık işlerini hızlandırmak için AKP'li milletvekilleriyle görüşmesi sonrası çıkan parti değiştireceği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Tugay, "Eğer partimden ayrılırsam, bilinsin ki ben aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı AKP'li milletvekilleriyle bakanlıklardaki projeleri hızlandırmak amacıyla yaptığı görüşmelerin ardından gündeme gelen "parti değiştireceği" yönündeki spekülasyonlara sert bir yanıt verdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk’e konuşan Başkan Tugay, Ankara’ya gelip bakanlıklarla temas kurmasının gerekçesinin, bakan imzası bekleyen Dikili Belediyesi’nin dış kredi bulmasına rağmen yaklaşık bir yıldır imzadan çıkmaması gibi projelerin hızlandırılması olduğunu belirtti.

"TÜKÜRÜĞE BOĞARLAR"

Tugay, hakkındaki iddiaları reddederek, siyaset arenasındaki duruşunu kesinleştiren şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bir belediye başkanı, partisinden istifa ediyorsa, belediye başkanlığından da istifa etmeli. Asla düşünmediğim bir şey ama yine de söylüyorum: Eğer partimden ayrılırsam, bilinsin ki ben aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Bu kadar net söylüyorum. Parti değiştiren başkan, zaten İzmir’de sokağa çıkıp dolaşamaz. Tükürüğe boğarlar.”

KÖRFEZ ALTINDAN METRO PROJESİ GÜNDEMDE

Başkan Cemil Tugay, iddiaları yalanlamasının yanı sıra, kent için planladığı önemli projeleri de açıkladı. SGK borçlarının ödenmesini bir düzene bağladıklarını ve Dikili’nin de aralarında olduğu üç ilçenin kanalizasyon ve arıtma sistemini tamamlayacaklarını belirtti.

Kentsel dönüşümde kooperatif eliyle yarım kalan projeleri belediye eliyle tamamlayacaklarını ifade eden Tugay, 3 bin 100 konutluk Menemen sosyal konutlarının yapılacağını ve bu konutlara 40 bin kişinin başvurduğunu kaydetti. Tugay, evi olmayan dar gelirlilere konut satışında öncelik verileceğini ve hedeflerinin 25 bin konut inşaatına başlayıp dönem sonuna kadar tamamlamak olduğunu anlattı.

Başkan Tugay, en iddialı projelerinden birini ise şöyle açıkladı:

“Körfezin altından metro hattı geçirip Karşıyaka ile Konak arasını 30 dakikadan 3 dakikaya indirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul Marmaray’da derinliğin 400 metre olmasına karşın, İzmir Körfezi’nde ise bunun 30-35 metre olması nedeniyle maliyeti daha ucuz olacak. Ulaşım ve altyapı sorununu mutlaka halletmemiz gerekiyor.”

