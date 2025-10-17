Çekmeköy'de öfkesini kontrol edemeyen İETT şoförünün kurbanı olmuştu: Deniz Şengül toprağa verildi

Çekmeköy'de İETT otobüsünün durağa çarptığı kazada yaralanan Deniz Şengül (35), hayatını kaybetti. Şengül'ün cenazesi Ümraniye'de düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

Kaza, 15 Ekim Çarşamba günü Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktıÇekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, özel bir halk otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte çıkan tartışma can aldı.

OTOBÜSÜ MOTOSİKLETLİNİN ÜZERİNE SÜRERKEN FACİAYA NEDEN OLDU

Seyir halindeki İETT otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüsü, motosikletlinin üzerine sürmeye kalktı. Göz göre göre faciayı çağıran otobüs şoförü, öfkesini kontrol edemeyince otobüs durağına daldı.

2 ÇOCUK ANNESİ, ŞOFÖRÜN ÖFKESİNİN KURBANI OLDU

Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şengül için bugün Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze aracına yüklenen Deniz Şengül'ün cenazesi Beykoz Baklacı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

