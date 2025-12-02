Çanakkale'de gemi ulaşımına sis engeli
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olması, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi ve boğaz trafiğinde aksamaya yol açtı.
ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI
Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle saat 08.30 itibarıyla Çanakkale Boğazı trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.
Öcalan'ın 'Bahçeli'ye darbe' sözlerini ortaya atan Şamil Tayyar konuştu! Bahçeli 'faso fiso' demişti
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını hemen duyurdu. Bu duyurunun ardından, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Sis dağılıp görüş mesafesi normale döndüğünde boğaz trafiğinin yeniden açılması bekleniyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)