Çanakkale'de gemi ulaşımına sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.30 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.