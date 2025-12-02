Çanakkale'de gemi ulaşımına sis engeli

Çanakkale'de gemi ulaşımına sis engeli
Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.30 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olması, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi ve boğaz trafiğinde aksamaya yol açtı.

ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI

Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle saat 08.30 itibarıyla Çanakkale Boğazı trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

Öcalan'ın 'Bahçeli'ye darbe' sözlerini ortaya atan Şamil Tayyar konuştu! Bahçeli 'faso fiso' demiştiÖcalan'ın 'Bahçeli'ye darbe' sözlerini ortaya atan Şamil Tayyar konuştu! Bahçeli 'faso fiso' demişti

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını hemen duyurdu. Bu duyurunun ardından, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Sis dağılıp görüş mesafesi normale döndüğünde boğaz trafiğinin yeniden açılması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü
Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü
Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada
Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada
Lapa lapa kar yağdı: 5 kent beyaza büründü
Lapa lapa kar yağdı: 5 kent beyaza büründü