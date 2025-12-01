Cami kapısını yumruklayan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Eskişehir'de cami kapısını yumruklayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir caminin girişindeki cam kapının yumruklandığı anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan ekiplerce gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CAMİ KAPISINI YUMRUKLAYIP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi'ndeki Dekovil Cami önüne gelen B.Ö. içeriye bir süre baktıktan sonra cam kapıyı yumruklamaya başladı.

Yumruklayarak camları kıramayan B.Ö. daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

yeni-proje.jpg

Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırıya tahliye kararıEvrensel Gazetesi'ne silahlı saldırıya tahliye kararı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlatarak B.Ö. hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan B.Ö. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan B.Ö., ‘İbadethaneye zarar vermek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Türkiye
Bakan Işıkhan Türk-iş Başkanı Atalay ile görüştü
Bakan Işıkhan Türk-iş Başkanı Atalay ile görüştü
Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak
Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak
18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti: Evde siyanür tespit edildi!
18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti: Evde siyanür tespit edildi!