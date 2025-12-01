Cami kapısını yumruklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir caminin girişindeki cam kapının yumruklandığı anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan ekiplerce gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CAMİ KAPISINI YUMRUKLAYIP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi'ndeki Dekovil Cami önüne gelen B.Ö. içeriye bir süre baktıktan sonra cam kapıyı yumruklamaya başladı.

Yumruklayarak camları kıramayan B.Ö. daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırıya tahliye kararı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlatarak B.Ö. hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan B.Ö. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan B.Ö., ‘İbadethaneye zarar vermek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.