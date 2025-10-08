Çakarlı aracıyla geldi mahallenin altını üstüne getirdi: Ekipler harekete geçti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, otomobiline çakar takarak polis süsü verdi, mahalledeki gençlerin üstünü aradı.

Başında kask olan şüpheli, ardından yolda yürüyen bir çocuğa kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancayla ateş etti.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Olay, gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobiline çakar takarak ara sokaklarda dolaşan şüpheli, polis gibi davranıp bazı gençleri durdurdu ve üst araması yaptı.

Bir süre sonra aracına binen kişi, seyir halindeyken yolda yürüyen bir çocuğa tabancasını doğrultarak ateş etti. Silah sesiyle panikleyen çocuk kaçarken, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.