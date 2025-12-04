Büyükçekmece Cep Otogarı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükçekmece Cep Otogarı’nın açılışı yapıldı.

İBB, İstanbul’dan Trakya kentlerine gidecek yolculara hizmet verecek; günlük yaklaşık 5 bin yolcunun giriş-çıkış yapması ve 250 seferin düzenlenmesi öngörülen Büyükçekmece Cep Otogarı’nı bugün hizmete açtı.

FİRMA SAHİPLERİ MEMNUN

Açılışa İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ve Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi de katıldı. Yönetimi Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yürütülecek olan otogar için kurdele kesilmesinin ardından Nuri Aslan, yazıhanelerdeki firma sahiplerini ve çalışanları ziyaret ederek sohbet etti.

Firma sahipleri de otogarın açılışından duydukları memnuniyetleri, sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Firma sahipleri yüksek maliyetlere dikkat çekti.