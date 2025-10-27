Bursa'da iki kişi topladıkları mantardan zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde, ormanlık alandan topladıkları mantarları tüketen bir çift zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay, Keziban İ. (40) ve Adem İ. (44) isimli çiftin, ormandan topladıkları mantarları pişirip yemelerinin ardından rahatsızlanmaları sonucu gerçekleşti. Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuran çift, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

YETKİLİLERDEN MANTARLARA KARŞI UYARI

Yapılan tıbbi müdahaleler sonucu her iki hastanın da genel durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, doğadan toplanan mantarların tüketilmesi konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.