Ormandan topladığı mantardan zehirlenerek hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman, saat 12.30 sıralarında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ERTUĞRUL SALMAN HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ertuğrul Salman’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynur Salman’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Aydın Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Ertuğrul Salman için bugün Nazilli ilçesinde Gül Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salman’ın ailesi ve yakınları ile Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk katıldı.

Ertuğrul Salman'ın cenazesi, kırsal Arslanlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



