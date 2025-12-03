Bursa’da feci kaza! Dere yatağına düşen traktörün altında kaldı

Bursa’da feci kaza! Dere yatağına düşen traktörün altında kaldı
Yayınlanma:
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, dere yatağına yuvarlanan traktörün altında kalan 78 yaşındaki sürücü Ali Durmuş ağır yaralandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Karsak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kendisine ait zeytin bahçesinden evine dönen 78 yaşındaki Ali Durmuş, traktörüyle arazi yolundaki köprüden geçmek istedi. Yağış nedeniyle çamurlaşarak kayganlaşan yolda kontrolünü yitiren Durmuş’un traktörü köprüden dere yatağına yuvarlanarak ters döndü.

dere-yatagina-yuvarlanan-traktorun-suruc-1045578-310282.jpg

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI!

Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR!

Yaralı sürücüye ilk müdahale traktör altında yapılırken olay yerine vinç getirildi. Sürücünün yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

Otomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandıOtomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandı

Durmuş, vinçle kaldırılan traktörün altından çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
Tweet atsaydı şafak baskınıyla alınırdı! Konu kadın hayatı olunca 'şüpheli tespitinin yapılması imkansız' denildi
Tweet atsaydı şafak baskınıyla alınırdı! Konu kadın hayatı olunca 'şüpheli tespitinin yapılması imkansız' denildi
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Emrullah hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Emrullah hayatını kaybetti