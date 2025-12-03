Bursa’da feci kaza! Dere yatağına düşen traktörün altında kaldı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Karsak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kendisine ait zeytin bahçesinden evine dönen 78 yaşındaki Ali Durmuş, traktörüyle arazi yolundaki köprüden geçmek istedi. Yağış nedeniyle çamurlaşarak kayganlaşan yolda kontrolünü yitiren Durmuş’un traktörü köprüden dere yatağına yuvarlanarak ters döndü.
YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI!
Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR!
Yaralı sürücüye ilk müdahale traktör altında yapılırken olay yerine vinç getirildi. Sürücünün yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.
Durmuş, vinçle kaldırılan traktörün altından çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
