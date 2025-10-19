Bursa sıfırı gördü peki İstanbul ? Megakentin son durumunu İSKİ açıkladı

Bursa sıfırı gördü peki İstanbul ? Megakentin son durumunu İSKİ açıkladı
Yayınlanma:
Kurak geçen yaz mevsiminin ardından bazı illerde barajları tamamen kurudu. Kent yönetimleri tasarruf tedbirlerine devam ederken gözler megakente çevrildi. İstanbul'un barajları önümüzdeki günlere hazır mı?

Bursa’da içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Nilüfer ve Doğancı Barajlarında su seviyesi Cuma günü kritik seviyelere düşerek yüzde 0 doluluk oranına ulaştı. Kent yönetimi hali hazırda kesintili bir şekilde su dağıtımını doğal kaynaklardan ve pınarlardan karşılamaya çalışıyor. Bursa'nın yaşadığı durumun benzerinin İstanbul'da yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. İSKİ verilerinde İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 25'in altına düştüğü gözlemlendi.

iski-duyurdu-istanbul-da-barajlarin-doluluk-oraninda-son-durum.png

EN DÜŞÜK BARAJDAKİ ORAN YÜZDE 2

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49.32 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.29 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 13.29

Büyükçekmece Barajı yüzde 28.85

Darlık Barajı yüzde 37.84

Elmalı Barajı yüzde 49.32

Istrancalar Barajı yüzde 30.18

Kazandere Barajı yüzde 2.29

Pabuçdere Barajı yüzde 8.74

Sazlıdere Barajı yüzde 26.39

Terkos Barajı yüzde 29.13

Ömerli Barajı yüzde 15.52

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
Samsun'da TIR operasyonu: 153 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Samsun'da TIR operasyonu: 153 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Türkiye kışa hazırlanırken Antalya'da sahiller dolup taştı
Türkiye kışa hazırlanırken Antalya'da sahiller dolup taştı
Bodrum'da lüks yat sulara gömüldü
Bodrum'da lüks yat sulara gömüldü