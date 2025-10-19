Bursa sıfırı gördü peki İstanbul ? Megakentin son durumunu İSKİ açıkladı

Bursa’da içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Nilüfer ve Doğancı Barajlarında su seviyesi Cuma günü kritik seviyelere düşerek yüzde 0 doluluk oranına ulaştı. Kent yönetimi hali hazırda kesintili bir şekilde su dağıtımını doğal kaynaklardan ve pınarlardan karşılamaya çalışıyor. Bursa'nın yaşadığı durumun benzerinin İstanbul'da yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. İSKİ verilerinde İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 25'in altına düştüğü gözlemlendi.

EN DÜŞÜK BARAJDAKİ ORAN YÜZDE 2

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49.32 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.29 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 13.29

• Büyükçekmece Barajı yüzde 28.85

• Darlık Barajı yüzde 37.84

• Elmalı Barajı yüzde 49.32

• Istrancalar Barajı yüzde 30.18

• Kazandere Barajı yüzde 2.29

• Pabuçdere Barajı yüzde 8.74

• Sazlıdere Barajı yüzde 26.39

• Terkos Barajı yüzde 29.13

• Ömerli Barajı yüzde 15.52