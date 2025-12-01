Buğra Gökce iddianameyi kaynak gösterdi: 6 maddede suçsuzluğunu anlattı

19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimlerden birisi de İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce. Gökce'nin en son Silivri günlerini yazdığı 22 Metrekare Gökyüzü kitabı yayına çıktı.

Ramazan Gülten'den sonra Buğra Gökce! Silivri günlükleri yayına çıktı

"8.5 AYDIR HİÇBİR SOMUT FİİL VE DELİL GÖSTERİLMEDİ"

Sosyal medya hesabından bugün bir açıklamada bulunan İPA Başkanı Gökce, İBB soruşturmasında hakkında isnat edilen suçlamalara yanıt verdi. Açıklamasının başında operasyonlara başlandığında kendi iradesi ile emniyete gittiğini, tutuklu bulunduğu 8.5 aydan bu yana söz konusu suçlamalarda hiçbir somut fiil ve delilin gösterilemediğini belirten Gökce, yazılan 4 bin sayfalık iddianameyi bulunduğu koşullar altında incelediğini kaydetti.

Tutuklu olduğu 'rüşvet' suçuna ilişkin herhangi bir isnatın iddianamede yer almadığını kaydeden Gökce, MASAK raporları ve diğer mali incelemelerde mal varlığında artış, şüpheli para hareketi, gizli/açık tanık beyanı veya usulsüz gelir tespit edilemediğini vurguladı.

30 YILLIK BİRİKİM İLE 2 KONUT İDDİANAMEDE DE YER ALMIŞ

Gökce, sahibi olduğu iki konutun da 30 yıllık birikim sonucunda edinildiğinin doğrudan iddianamede yer aldığını kaydettiği madde madde açıklaması şu şekilde: