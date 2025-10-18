Bu olay İstanbul'da oldu hem de Eyüpsultan'da: Faslı genç çifti Afganlar kaçırdı kabusu yaşattı

Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanda rehin tutulan Fas uyruklu A.H.(30) ve nişanlısı H.R.(29) polis ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'a turist olarak gelen çiftin fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken olayın ardından yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu. Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu.

Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 GÜN REHİN TUTMUŞLAR

Turist olarak İstanbul'a geldiğini söyleyen nişanlı çift, polis merkezindeki ifadelerinde Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen kişiler tarafından kaçırıldıklarını ve 4 gündür elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattı. Mağdurlar, şüphelilerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediğini belirtti.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kaçırılan faslı çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

