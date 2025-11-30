Bu da oldu! Cami için toplanan yardım kutularını soydular

Bu da oldu! Cami için toplanan yardım kutularını soydular
Yayınlanma:
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan Kirazlı Küba Cami, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tespit çalışmalarının ardından yıkıldı. Yıkılan caminin yeniden yapılması için belirli noktalara konulan yardım kutuları ise kimliği belirsiz şüpheliler tarafından soyulurken o anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, riskli yapı olduğu için yıkılan Kirazlı Küba Cami’nin mescidine bir kişi oturdu. Bir süre telefonuyla meşgul olan şüpheli mescidin içerisine Kirazlı Küba Cami inşaatı için konulan yardım kutusundaki paraları çalarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı mescidin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

istanbul-bagcilarda-camiinin-yeniden-1040585-308805.jpg

CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ!

İkinci soygun ise, 29 Kasım Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede kaldırıma konulan yardım kutusunun yanına gelen kapüşonlu 1 şüpheli, plastik pet şişeyi ateşle eriterek demir sandığın içerisindeki parayı almaya çalıştı.

Ankara'da şafak baskını: 200 adrese eş zamanlı operasyonAnkara'da şafak baskını: 200 adrese eş zamanlı operasyon

Çevredeki bulunan vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli şahıs olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

istanbul-bagcilarda-camiinin-yeniden-1040592-308805.jpg

“MESCİDİN İÇERİSİNDE SANDIK VARDI ONU DA SOYMUŞLAR”

Caddede esnaflık yapan Yavuz Demir, yaşanan olaya ilişkin "Köşede yıkılan camimiz var. Yapılan testlerde çürük çıktı. Yeniden yapmak için yıkıldı belirli yerlere de yardım kutuları koyduk. Mescidin içerisinde sandık vardı onu da soymuşlar. Şurada namazlarımız kıldığımız mescid var onu da soymuşlar. Güvenlik kamerasında gözüküyor ama sima olarak tanımıyoruz Buranın insani değil haftada bir açılıyordu bu sandıklar. Soyulan meblağ 5 - 190 bin lira civarında olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Türkiye
Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor
Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı
Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı