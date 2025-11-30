Bu da oldu! Cami için toplanan yardım kutularını soydular

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, riskli yapı olduğu için yıkılan Kirazlı Küba Cami’nin mescidine bir kişi oturdu. Bir süre telefonuyla meşgul olan şüpheli mescidin içerisine Kirazlı Küba Cami inşaatı için konulan yardım kutusundaki paraları çalarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı mescidin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ!

İkinci soygun ise, 29 Kasım Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede kaldırıma konulan yardım kutusunun yanına gelen kapüşonlu 1 şüpheli, plastik pet şişeyi ateşle eriterek demir sandığın içerisindeki parayı almaya çalıştı.

Çevredeki bulunan vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli şahıs olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“MESCİDİN İÇERİSİNDE SANDIK VARDI ONU DA SOYMUŞLAR”

Caddede esnaflık yapan Yavuz Demir, yaşanan olaya ilişkin "Köşede yıkılan camimiz var. Yapılan testlerde çürük çıktı. Yeniden yapmak için yıkıldı belirli yerlere de yardım kutuları koyduk. Mescidin içerisinde sandık vardı onu da soymuşlar. Şurada namazlarımız kıldığımız mescid var onu da soymuşlar. Güvenlik kamerasında gözüküyor ama sima olarak tanımıyoruz Buranın insani değil haftada bir açılıyordu bu sandıklar. Soyulan meblağ 5 - 190 bin lira civarında olabilir" ifadelerini kullandı.