Ankara'da şafak baskını: 200 adrese eş zamanlı operasyon

Ankara’da güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışması neticesinde; dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon süreci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik talimatıyla başladı. Bu kapsamda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araya gelerek operasyon öncesi hazırlık toplantıları düzenledi. Toplantılarda, düzenlenecek baskınların plan ve stratejileri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

ÖZEL EKİPLERDEN 200 NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerin saklandıkları adresler, Emniyet Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından tek tek tespit edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından şafak vaktinde düğmeye basıldı. Ekipler, önceden belirlenen 200 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasında avukat ve emekli polis tutuklandı'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasında avukat ve emekli polis tutuklandı

DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 105 GÖZALTI

Özel Harekat ekiplerinin de sahada aktif rol aldığı operasyona havadan da dronlarla destek verildi. Güvenlik çemberine alınan adreslerde yapılan aramalarda; dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve kasten yaralama suçlarından aranan toplam 105 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

