Bolu’daki yangında 12 yapı kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağısoku Yaylası’nda meydana geldi. Hayati Çelik’e ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle çevredeki 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı.

Yaylada yaşayan vatandaşların kendi imkânlarıyla söndüremediği yangına müdahale için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, 12 yapı kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesinin olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.