Bolu'da kartpostallık görüntüler: Lapa lapa kar yağdı

Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri Bürnük Yaylası olarak kayıtlara geçti. Gece karanlığında başlayan ve "lapa lapa" şeklinde tabir edilen iri taneli kar yağışı, kısa süre içerisinde etkisini gösterdi.

Yağışın devam etmesiyle birlikte yaylanın yeşil zemini tamamen beyaz bir örtüyle kaplandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, gece saatlerinde gerçekleşen bu görsel şöleni ve yaylanın beyaza bürünmüş halini cep telefonu kameralarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi.

YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE DURDU

Gece boyunca aralıklarla devam eden ve yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı, günün aydınlanmasıyla birlikte etkisini yitirdi.

Sabah saatlerine gelindiğinde yağış tamamen dururken, geriye gece boyu yağan karın yaylalar üzerinde bıraktığı beyaz manzaralar kaldı.